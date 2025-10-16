ମଇଦାନରେ ଛକା,ଚଉକା ବର୍ଷା କରୁଥିବା ମାକ୍ସଙ୍କ କ୍ରେଜ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ଅଧିକ; ମାତ୍ର ମାକ୍ସଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ
ଜାଣନ୍ତୁ ମାକ୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ । ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ଦିନେଶ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ।
ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର କ୍ରେଜ ବହୁତ ଅଧିକ । ଏପରିକି ପ୍ରତି ଗଳିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଠାରେ କ୍ରିକେଟର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଫଲୋଇଙ୍ଗସ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଇପିଏଲର ସିଜିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି ।
ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଚେନ୍ନାଇ ତ ଆଉ କିଏ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ କିଏ ମୁମ୍ବାଇ ଟିମର ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ତେବେ ପ୍ରତିଟି ଆଇପିଏଲରେ କିଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତ କିଛି ଲଜ୍ଜା ଜନକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି ଗ୍ଲେନ ମାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚଉକା, ଛକା ମାରୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଛବି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନେର ଆସିଯାଏ । ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରିଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ଲେୟାର ।
ମାତ୍ର କଣ ଜଣନ୍ତି କି ସେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।ଏପରିକି ଏହି ରେକର୍ଡରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଆଇପିଏଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଜିରୋ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଡକ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି ମାକ୍ସ ।
୨୦୦୮ରୁ ଆଇପିଏଲରେ ପ୍ରାୟ ୪ଟି ଟିମରେ ସେ ଖେଳି ଆସିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ, ପଁଜାବ, ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଆସିଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ୨୦୧୨ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ୧୩୪ ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ମାକ୍ସ ୨୭୭୧ ରନ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୫ ରନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ । ମାତ୍ର ନିଜ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିଅର ଭିତରେ ସେ ୧୯ ଥର ଜିରୋ ରନରେ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ସେ ୧୮ ଥର ଜିରୋ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ତୃତୀୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ପିୟୁଶ ଚାଓଲା ରହିଛନ୍ତି ।