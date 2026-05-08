ହର୍ମୁଜରେ ଲାଗିରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଏବେ ଏଲପିଜି ର ଅଭାବ , ୧୬% କମିଲା ଯେଗ।ଣ
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରୁ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତର ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ (LPG) ଆମଦାନୀରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୯.୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଛି।
ଭାରତରେ LPG ସଙ୍କଟ: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
LPG Import Halts : ଇରାନ-ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରୁ ଭାରତର ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ (LPG) ଆମଦାନୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଭାରତ ନିଜର ମୋଟ LPG ଆବଶ୍ୟକତାର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ LPG ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ କମି ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ମାତ୍ର ୯.୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
LPG ଯୋଗାଣରେ ସଙ୍କଟର କାରଣ
ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ‘ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍’ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଦୈନିକ ୧୩୦-୧୪୦ ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୦ରୁ କମ୍କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ LNG ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଁ, LPG ଯୋଗାଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଫର୍ମ Kpler ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏପ୍ରିଲରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ହାରାହାରି ମାସିକ ଆମଦାନୀ ୨ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
‘ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ LPG ଯୋଗାଣକୁ ସୀମିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୩ କୋଟି ପରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ଚାହିଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଆମଦାନୀ ତଥ୍ୟ
|ମାସ
|LPG ଆମଦାନୀ (ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ)
|ବ୍ୟବହାରରେ ହ୍ରାସ
|କାରଣ
|ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬
|୨୦.୦
|୦% (ସ୍ୱାଭାବିକ)
|ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି
|ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬
|୧୧.୦
|୧୩% ହ୍ରାସ
|ହର୍ମୁଜ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ଅଧା ହେଲା
|ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬
|୯.୫
|୧୬.୨% ହ୍ରାସ
|ଆମଦାନୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା