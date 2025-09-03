Asia cup ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା; ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ କୁଲଦୀପ-ଅର୍ଶଦୀପ, କ’ଣ ରହିଛି କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସ୍ଆ କପ ପୂର୍ବରୁ ଟିମକୁ ଝଟକା । ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ବୋଲର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ । ତେବେ ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ବିଷୟରେ କହୁନାହୁଁ। ବରଂ, ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଦଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଦଳରୁ ଖେଳିବା ଆଉ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ।
କୁଲଦୀପ-ଅର୍ଶଦୀପ ଦଳରୁ ଆଉଟ୍
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଉଭୟ ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ରେ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ କିମ୍ବା ନର୍ଥ ଜୋନରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନର୍ଥ ଜୋନ, ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍, ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
କୁଲଦୀପ-ଅର୍ଶଦୀପ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲେ
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ କୁଲଦୀପ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ୧୭ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୫୧ ରନ ଦେଇ ୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନର୍ଥ-ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ୨୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୫୫ ରନ ଦେଇଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ କୁଲଦୀପ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ
ଏବେ ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ଦବଦବାର କାହାଣୀ ଲେଖିବେ। ଏହା କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ହେବ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ଖେଳିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଶଦୀପ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୫ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।