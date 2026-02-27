ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ କାଣ୍ଡ

By Jyotirmayee Das

Pak vs Afgh War: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାରେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି। ଏହାରିଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ “ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ” ଘୋଷଣା କରିଛି । ସେପଟେ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କବଜା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ୧୩୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ପ୍ରାୟ ୨୬୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା। ଏହା ୧୮୯୩ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ସାର୍ ହେନରୀ ମୋର୍ଟିମର ଡୁରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆମିର ଅବଦୁର ରହମାନ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଇଥିଲା ।

ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା “ମହାନ ଖେଳ”ର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରିଟେନ ରୁଷର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ବଫର ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆମିର ଅବଦୁର ରହମାନ ଖାନ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ରୋକିବ।”

କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଚାପରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିଜର ଦାବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପରେ, ଏହି ରେଖା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ହୋଇଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ଏବଂ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଆଫଗାନ୍ ଏହି ଲାଇନରେ କଣ୍ଟା ତାର ଲଗାଇଥିଲା।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅସ୍ଵୀକାର

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାକୁ କେବେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ କାରଣ ଏହା ପସ୍ତୁନ ଏବଂ ବାଲୁଚ୍ ଜନଜାତିକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଚାପରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ ସୀମାରୁ ପୂର୍ବରେ ଚୀନ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ପର୍ବତମୟ ଭୂମି, ମରୁଭୂମି ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଭୂମି ଦେଇ ଏହାର ଗତି ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଆସିଛି।

