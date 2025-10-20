ଥମିନି ଯୁଦ୍ଧ; ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଗାଜା…
ଗାଜାରେ ଗଲାଣି ଏକାଧିକ ଜୀବନ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲାନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭିତରେ ହିଁ କରିଲା ଆକ୍ରମଣ । ଏକାସଙ୍ଗେ ଗଲାଣି ୯୭ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ । ଗାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସତ୍ବେ ଥମିନି ଯୁଦ୍ଧ ।
ଏପରିକି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଦେଶରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଉ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୯୭ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
ଏଣୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି କି ହୁଏତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲି ନପାରେ । ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୬୮ ହଜାର ୨୧୬ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
ଏହାସହ ୧ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗାଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି କିଛି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ୧୧୩୯ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଇଥିଲା ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ।