‘ଭାରତ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କରିଥିଲା ସମର୍ଥନ’, ମତଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର (୦୭ ଜାନୁଆରୀ) ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ । ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ସକାଳ ଆଠଟାରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ।

ଭୋଟ୍ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଭାରତକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ । ଆମର ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ୧୯୭୫ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ହରାଇଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା । ତେଣୁ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ।’

ତେବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୧ କୋଟି ୯୩ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୧୫୭ । ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ମୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧ ହଜାର ୯୬୯ । ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କାଜୀ ହବିବୁଲ ଆୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଯଥାସମ୍ଭବ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ମତଦାନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ।’

ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ କ’ଣ ହେବ ସେନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନ କରିବା ମୋର କାମ । କିଏ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହିଂସା ହେଉଛି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାମଲା । ”

#WATCH | Dhaka: In her message to India, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina says, ”You are most welcome. We are very lucky…India is our trusted friend. During our liberation war, they supported us…After 1975, when we lost our whole family…they gave us shelter. So our… pic.twitter.com/3Z0NC5BVeD

— ANI (@ANI) January 7, 2024