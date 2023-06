ଏବେ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଲଢୁଆ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍‌, GE ସହିତ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଗସଗତରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି । ଏଣିକି ଭାରତରେ ଲଢୁଆ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭାରତର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍(ହାଲ) ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ଆମେରିକାର ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆର୍ମସ। ଏହା ଭାରତର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ।

ୱାଶିଂଟନ୍‌ରେ ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଚ୍ ଲରେନ୍ସ କୁଲପ ଜ୍ରୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ GE ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ କରି ଜଣାଇଛି। ପିଏମଓ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ GE ସିଇଓ, ଏଚ୍ ଲରେନ୍ସ କୁଲପ, ଜ୍ର। ଙ୍କ ସହ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

GE ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୁଝାମଣା (ଏମଓୟୁ) ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ। GE ର ସଭାପତି ତଥା ଜି ଏରୋସ୍ପେସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ଏଚ୍ ଲରେନ୍ସ କୁଲପ ଜୁନିଅର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତ ଏବଂ ହାଲ୍ ସହ ମିଳିତ ହେତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମର ଭୂମିକା ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଉଭୟ ଦେଶ।

The agreement includes the potential joint production of GE Aerospace’s F414 engines in India, and GE Aerospace continues to work with the US government to receive the necessary export authorization for this. The effort is part of the Indian Air Force’s Light Combat Aircraft Mk2…

