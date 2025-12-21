କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ…
ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୧୬୦୦ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା।
ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ଜାହାଜ କେବେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା: ୧୬୦୮ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। କ୍ୟାପଟେନ ୱିଲିୟମ୍ ହକିନ୍ସ ହେକ୍ଟର ଜାହାଜରେ ସୁରଟ ବନ୍ଦର ସହର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ସୁରଟ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ମାନେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ।
ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ପ୍ରବେଶ: ୧୬୦୯ ମସିହାରେ, ୱିଲିୟମ୍ ହକିନ୍ସ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କୁ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଖାନ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତଥାପି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଙ୍କ କଡ଼ା ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ, ମୋଗଲ୍ ଦରବାର ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା।
ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ଙ୍କ ପରାଜୟ: ୧୬୧୨ ମସିହାରେ ସୁରତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ନୌସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଏହି ନୌସେନା ବିଜୟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, କାରଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ମାନେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମୋଗଲ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ପରାଜୟ ପରେ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ୧୬୧୩ ମସିହାରେ ସୁରତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ସାର୍ ଥମାସ ରୋ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିକାର: ୧୬୧୫ ମସିହାରେ, ସାର୍ ଥମାସ ରୋ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଜେମ୍ସ ପ୍ରଥମଙ୍କ ସରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିବା ପରେ, ସେ ଏକ ରାଜକୀୟ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ଯାହା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ମୋଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର: ରାଜକୀୟ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ମାସୁଲିପଟନମ୍, ଆଗ୍ରା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଭରୁଚ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ସେମାନେ କପା ବସ୍ତ୍ର, ରେଶମ, ନୀଳ, ମସଲା ଏବଂ ପରେ ଚା ଏବଂ ଅଫିମ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ।
ଏହିପରି ଇତିହାସ ବଦଳିଗଲା: ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ହେବା ସମୟରେ ଆକବର ଭାରତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କେବଳ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଥିଲେ।
ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁବିଧା, ବ୍ରିଟିଶ ନୌସେନା ଶକ୍ତି ଏବଂ କୂଟନୀତି ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ, ଏକ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା ଯାହା ଏକ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା।