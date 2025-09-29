PUJA HOLIDAY; ପିଲାମାନେ କରିବେ ପୂଜା ମଜା, ଦଶହରାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଦିନ ଜାଣନ୍ତୁ
ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ନବରାତ୍ରି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଦଶହରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପୂଜା ମଜା ନେବେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ପିଲା। ଦଶହରା ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା।
କିଛି ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦଶହରା ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଇପାରିବେ।
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ କେବେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଛୁଟି ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଆସାମ: ଦଶହରାର ପାଇଁ ଆସାମରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯୋଗୁଁ ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ ଆଜିଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଛୁଟି ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଅକ୍ଟୋବର ୩ ରୁ ପାଠପଢ଼ା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଦଶହରା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ଏବଂ ୨ ରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ବିହାର: ସେହିପରି, ବିହାରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ: ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଧନବାଦର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ୫ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଓଡିଶା: ଓଡିଶାର ସ୍କୁଲ ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।