ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ, ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ସହ ଗାଡି କିଣିବେ ଏହି ୪ରାଶି; ଲିଷ୍ଟ ଅଛିକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି!

ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ୧୧ ମଇ ୨୦୨୬ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଗ୍ରହ ସମାଗମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ଅନେକ ରାଶିର ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ନିବେଶ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରଗତିକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ।

ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ କ’ଣ: ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ କିମ୍ବା ରାଶି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ଘଟେ। ମଇ ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର-ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀର ଏକ ବିଶେଷ କୋଣ ଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଯୋଗକୁ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବୃଷ: ଏହି ସମୟ ଏହି ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ, ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ଯାହା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରେ। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି।

ସିଂହ: ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଫଳ ଦେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥଗିତ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।

କନ୍ୟା ରାଶି: ଏହି ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପାଇପାରେ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।

ମକର: ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ଫେରିପାଇପାରେ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କାମରେ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)

