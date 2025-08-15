E-Aadhaar App: ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ଆପ୍, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ହେବ ଆଧାର ସହ ଜଡିତ ଏହି 4 କାମ

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ଇ ଆଧାର ଆପ୍ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UIDAI (ୟୁନିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ E Aadhaar ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।

ଏହି ଆପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନାହିଁ ।

ଘରେ ବସି ହେଇଯିବ ଏହି 4 କାମ- ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଚାରୋଟି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଗିଲ ସହ…

ସକାଳ ଉଠି ରାତି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଦିଏ…

UIDAI ସିଇଓ ଭୁବନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧ ଲକ୍ଷ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ଡିଭାଇସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆଗାମୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

ହୋଟେଲରେ ଚେକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆଧାରର ଫଟୋକପି ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାର ଝଗଡା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ନୂତନ ଆଧାର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

You might also like More from author
More Stories

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଗିଲ ସହ…

ସକାଳ ଉଠି ରାତି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଦିଏ…

ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲେ ଯୁବକ,…

ଭୟଙ୍କର ଡାମରା କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା, ହଠାତ୍…

1 of 28,371