ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ନେଇ ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା; ଭାରତରେ ଏହା ବ୍ୟାନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ କ’ଣ? ଏହା କେତେ ଖତରନାକ୍?

ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ । ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ବର୍ଷେ ଜେଲ ସହ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଜରିମାନା

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସରକାର ଇ-ସିଗାରେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଗୃହରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପୁଣି ଖବରରେ ଆସିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ସୀତାରମଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ସେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

ଇ-ସିଗାରେଟ୍ କ’ଣ, ଏହା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ?

ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇନହେଲର ଯାହା ନିକୋଟିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଧାରଣ କରିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ଷକୁ ୫ ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧୁରନ୍ଧର, ବାହୁବଳୀ, ସୈୟାଁରା,…

ଏହି ଇନହେଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ତରଳକୁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବାର ଅନୁଭବ ଦିଏ।

ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ତରଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିକୋଟିନ୍ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ତେଣୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ଧୂମପାନର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆସ୍ଥମା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମାରାତ୍ମକ, ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପପକର୍ନ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ବିପଦକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଇ-ସିଗାରେଟର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କିଛି ଦେଶ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଂଶିକ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।

କିଛି ଦେଶ ଏହାର ବିକ୍ରୟକୁ ଆଇନଗତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି।

ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଧୂମପାନ ପାଇଁ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ଅଛି?

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା, ସର୍ବାଧିକ ଏକ ବର୍ଷ ଜେଲ୍, କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା, ସର୍ବାଧିକ ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ୍, କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଇ-ହୁକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

You might also like More from author
More Stories

ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ଷକୁ ୫ ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧୁରନ୍ଧର, ବାହୁବଳୀ, ସୈୟାଁରା,…

ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର;…

IND vs UAE: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଏସିଆ…

1 of 28,051