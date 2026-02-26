କ୍ଷତିପୁରଣକୁ ନେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଲଞ୍ଚ ହେଲା e-RTC ପୋର୍ଟାଲ୍, ଘରେ ବସି ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ

By Jyotirmayee Das

Railway e-RCT Portal: ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳବାଇରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ଇ-ଆରସିଟି (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରେଳବାଇ ଦାବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ପୁନଃସଂସ୍କାର କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେଳବାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା, ମାଲ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ବିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନକୁ ସରଳ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦାଖଲ ଠାରୁ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଔପଚାରିକତା ଏବଂ ସମୟସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଯାଇଛି।

ଇ-ଆରସିଟି କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରିବ?

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିଗରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରେଳବାଇ ଦାବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଇ-ଆରସିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅନଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

ମାମଲା ଦାଖଲ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚେକଲିଷ୍ଟ-ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମାମଲା ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ୍ କପି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ଇ-ଶୁଣାଣି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।

ଦାଖଲ ଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି

ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାମଲା ଦାଖଲ ଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ମାମଲା ସମାଧାନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ e-RCT ସିଷ୍ଟମ ବିଚାରାଧୀନତା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

ପୂର୍ବରୁ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ।

ଏଆଇ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନୂତନ ନିୟମ

ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିହ୍ନି, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ରହିବେ।

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସମାଜର ଏହି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ।

