ଏହି କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରତିମାସରେ ମିଳିବ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା, ୨ ଲକ୍ଷର ବୀମା ବି ଉପଲବ୍ଧ, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
ଏହି କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରତିମାସରେ ମିଳିବ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା
E-Shram Card: ଦେଶର ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପଠାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ।
ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ବା ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ E-Shram କାର୍ଡ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଦ୍ବାରାକି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ତେବେ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଘରେ ରହି ବାହାର କରିହେବ ତାହା ଜାଣନ୍ତି କି ?
E-Shramik ଯୋଜନା କ’ଣ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସରକାର ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସେ ।ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା । ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତା କଡ ଦୋକାନୀ ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।
ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ଲାଭ : ଶ୍ରମିକମାନେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ପାଇ ପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରଣପୋଷଣ ସହାୟତା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ । ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୫୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରଥମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା । ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ।
ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ କିଭଳି ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇବେ: ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ Www.eshram.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିପାରିବେ ।ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମେତ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।