ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସରକାର ଚେପା! ୧୦୦% ଇଥାନଲ ପାଇଁ ସଜବାଜ

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସରକାର ଚେପା! ୧୦୦% ଇଥାନଲ ପାଇଁ ସଜବାଜ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ଯାହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର! କାରଣ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ନାନା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଚେପା ହୋଇଥିବା ସରକାର ଏବେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲର ମାତ୍ରା ଏବେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢାଇ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ୧୯୮୯ରେ ସଂଶୋଧନର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ E85 (୮୫% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ) ଓ E100 (ପ୍ରାୟ ଶୁଦ୍ଧ ଇଥାନଲ) ଇନ୍ଧନର ଢାଞ୍ଚା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ E20 (୨୦% ଇଥାନଲ)ର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହାକୁ ୨୦୨୫ରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ବଢାଇ E85 ଆଉ ଋ୧୦୦ କ୍ଷମତା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ନେବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ବିନା ଇଥାନଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଯାଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହିତ ବାହାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କମିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଥିରୁ ପାଣିର ଅପଚୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ଡିଜେଲକୁ ବାୟୋଡିଜେଲରେ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ
ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଡିଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଡିଜେଲ ମିଶ୍ରଣ E10ରୁ ବଢାଇ E100 ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରକାର ଲେବେଲିଂ ବତାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ E85 ଓ E100କୁ ଆଧିକାରିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନକୁ ‘ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସିଏନ୍’ରୁ ବଦଳାଇ ‘ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସିଏନଜି’ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଯାନର ଅଧିକତମ ଓଜନ ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ବଢାଇ ୩୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ସାଧାରଣରେ ମରାମର୍ଶ ମଗାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଯାଇ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ।
ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ?
ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲରେ ହେଉଥିବା ଏହି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳନ ବଢିବ। ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଏମିତି ଯାନ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଇଥାନଲର ମିକ୍ସ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଅଲଗା ଅଲଗା କିସମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଉ ଡିସପେନସିଂ ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ଯାନ ପାଇଁ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନର ଲେବେଲିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଋ୨୦ ମାନକ ହିଁ ରହିବ।
୧୦,୦୦ ଲିଟର ପାଣିରୁ ମିଳେ ୧ ଲିଟର ଇଥାନଲ
ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ତର୍କ ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ପର୍ୟ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହୁଏ। ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀରେ କମି ଆସିବ ଓ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ନିର୍ଭରତାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ବିଶେଷଙ୍କ ମତରେ, ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ। କାରଣ ହେଉଛି ଇଥାନଲ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯେମିତିକି ଆଖୁ ଓ ମକା ଚାଷରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଣି ଲାଗେ। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଇଥାନଲ ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୭୯୦ ଲିଟର ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ୧ କିଲୋ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ହିଁ ୩,୦-୫,୦୦ ଲିଟର ପାଣି ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇରୁ ୩ କିଲୋ ଚାଉଳରୁ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଇଥାନଲ ହୁଏ। ସେହିପରି ମକାରେ ୪,୬୭୦ ଲିଟର ଆଉ ଆଖୁରେ ୩,୬୩୦ ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି ଲିଟର ଇଥାନଲ ପାଇଁ ଲାଗେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ଚାପ ବଢିବ ଆଉ ପେୟଜଳ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ।