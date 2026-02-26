ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ, ଗାଡ଼ି ଉପରେ କ’ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ଜାଣନ୍ତୁ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦% ଇଥାନଲ୍ ମିକ୍ସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 95 ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅକ୍ଟାନ୍ ନମ୍ବର (RON) ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ତେଲ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଅର୍ଥ ରଖେ।
୯୫ RON ପେଟ୍ରୋଲ କ’ଣ?
୯୫ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅକ୍ଟାନ୍ ନମ୍ବର (RON) ବାଲା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରିମିୟମ୍ କିମ୍ବା ହାଇ-ଅକ୍ଟାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅକ୍ଟାନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 90 ପାଖାପାଖି ଥାଏ ।
ଅକ୍ଟାନ୍ ନମ୍ବର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଇଞ୍ଜିନରେ ଇନ୍ଧନ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିବ ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଏଲ ଜଳିବା ଅର୍ଥାତ (ପ୍ରି-ଇଗ୍ନିସନ୍)ର ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବ। ବିଶେଷକରି ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍ କିମ୍ବା ହାଇ-ପର୍ଫମାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ, 95 RON ପେଟ୍ରୋଲ ସୁଗମ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଉତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଏକ୍ସିଲରେଶନ ମିଳିପାରେ ।
ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କ’ଣ କହିଛି
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ 20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ୍ ମିକ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଯାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ RON 95 ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲର ସ୍ତର ଏକସମାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ହେବ।
ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଶିଳ୍ପ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2023-25 ପରେ ନିର୍ମିତ ଅଧିକାଂଶ ଯାନ E20 କିମ୍ବା 20 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ନୂତନ ଯାନଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି, ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମାଇଲେଜ୍ ରେ 3 ରୁ 7 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। କିଛି ରବର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 95 RON କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ
ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 95 RON ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। RON ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲକ କିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ମାପ କରେ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରେ ଅସମାନ ଭାବରେ ଇନ୍ଧନ ଜଳିଲେ ନକ୍ କିଙ୍ଗ୍ ହୁଏ। ଏହା ପିଙ୍ଗିଂ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷତି କରିପାରେ। RON ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ନକ୍ କିଙ୍ଗ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ର ଜୀବନକାଳ ସେତେ ଭଲ ହେବ।
ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯାନ ନୂତନ ଏବଂ E20-ଅନୁକୁଳ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯାନ ପୁରୁଣା, ତେବେ ନିୟମିତ ସେବା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବେଶ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହାନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।