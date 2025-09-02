ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଶାଗୁଣା!
ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ସଙ୍କେତ। ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ! କେତେବେଳେ ବି ଘଟିପାରେ ଅଘଟଣ। କାରଣ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଶାଗୁଣା। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ଭକ୍ତ।
ଏହାସହ ଅନେକ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଶାଗୁଣାଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲା।
ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଭକ୍ତ ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡିତ ଏପରି କିଛି ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିଛି ଭକ୍ତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯଦି ଏକ ଶାଗୁଣା କିମ୍ୱା ଚିଲ ପତିତପାବନ ପତାକା ଉପରେ ବସିଥାଏ, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଏକ ଚିଲ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।