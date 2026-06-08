ଟେଷ୍ଟରେ ବମ୍ପର ବିଜୟ ପରେ ବଦଳିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ୭ ଖେଳାଳି ବାହାର, ଏବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
IND vs AFG ODI: ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପରେ ୩ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଜୁନ ୦୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏବେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ୧୫ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ୭ ଜଣ ନୂଆ ଖେଳାଳି ନଜର ଆସିବେ।
ବାସ୍ତବରେ, ବିସିସିଆଇ ଉଭୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଏଭଳି ୭-୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିରିଜର ଅଂଶ ଥିଲେ। ୭ ଜଣ ଖେଳାଳି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୭ ଜଣ ଖେଳାଳି କେବଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ୭ ଜଣ ଖେଳାଳି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ଉଭୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ୮ ଜଣ କମନ (ଉଭୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ) ଖେଳାଳି ଥିଲେ।
କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ମାନବ ସୁଥାର, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ରହିଛନ୍ତି
ସେହିଭଳି କେବଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ୭ ଜଣ ଅଲଗା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଇଶାନ କିଷନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ରହିଛନ୍ତି
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା*, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟକିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା*, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଗୁରନୁର ବରାଡ଼, ହର୍ଷ ଦୁବେ। (* ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳିବା ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ)
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା: ବିସିସିଆଇ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ କୋହଲିଙ୍କ ଖେଳିବା ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଜାରି ହେବା ପରେ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋହଲି ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଘାତରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ।
ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ- ୧୩ ଜୁନ୍ (ଶନିବାର), ଧର୍ମଶାଳା
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ- ୧୭ ଜୁନ୍ (ବୁଧବାର), ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ- ୨୦ ଜୁନ୍ (ଶନିବାର), ଚେନ୍ନାଇ