ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଯାଇପାରେ ଜୀବନ! ଜାଣନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ୬ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ
ଜାଣନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ୬ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ
Health Tips: ଶରୀରରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ବା ହୃଦଘାତ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହୃଦୟ ପାଖକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଟିସୁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ।
ତେଣୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ରୋଗୀର ଜୀବନ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆସିବାର କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ଛାତିରେ ଅସହଜତା ବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା
ଛାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସହଜତା ଅନୁଭବ ହେବା ହାର୍ଟ ଆଟାକର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ । ଏଥିରେ ଛାତି ଜୋରଦାର ଚାପି ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗେ, ଭାରିପଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଛାତିକୁ ଭିଞ୍ଚି ଧରିଥିବା ଭଳି ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ ହୁଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୈନନ୍ଦିନ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାସ ଗରମ କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ କଷ୍ଟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।
ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟାପିବା
ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତିରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହି କଷ୍ଟ ଛାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାନ୍ଧ, ପିଠି, ବେକ, ଦାନ୍ତ ଏବଂ କାନପଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ବିଶେଷ କରି ବାମ ହାତରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା
ହାର୍ଟ ଆଟାକର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଣିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବା ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା । ରୋଗୀର ହଠାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆରାମରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବା
ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କାମର ବୋଝ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଥକ୍କାପଣ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ । ହୃଦୟରୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ନହେଲେ ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।
ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା
ହାର୍ଟ ଆଟାକର ଲକ୍ଷଣରେ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ । ପେଟରେ କଷ୍ଟ ହେବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ବା ବାନ୍ତି ହେବା, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବା ଏବଂ ଛାତି ପୋଡ଼ିବା ବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବେ ନହେବା ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ।
ଥଣ୍ଡା ପତଳା ଝାଳ ବୋହିବା
କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ହଠାତ୍ ଶରୀରରୁ ଥଣ୍ଡା ଝାଳ ବୋହିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ବା ଛଟପଟ ଅନୁଭବ ହେବା ହାର୍ଟ ଆଟାକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।
ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ରୋଗୀର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ।