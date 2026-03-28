୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କି ପିରିୟଡ୍, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏହି ସବୁ ରୋଗର ସଙ୍କେତ..
୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କି ପିରିୟଡ୍, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ
Menopause Symptoms: ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି । ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମହିଳା ମାନେ ଯେତିକି ଯତ୍ନବାନ୍ ହୋଇଥାଆନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେତିକି ହୋଇନଥାନ୍ତି । କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ୪୫ କିମ୍ବା ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମେନୋପଜ୍ (ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବା) ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। JAMA କାର୍ଡିଓଲୋଜିରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ନୂତନ ଗବେଷଣା କ’ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ?
ନର୍ଥୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଭରସିଟିର ଗବେଷକମାନେ ୧୯୬୪ ରୁ ୨୦୧୮ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନିକଟରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ମେନୋପଜ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅକାଳ ମେନୋପଜ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କରୋନାରୀ ହୃଦ୍ ରୋଗର ବିପଦ ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା କେବଳ ୧% ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓପନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୩% ରୁ ୪% ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ପ୍ରତି ୧୦୦ ମହିଳା ମଧ୍ୟରୁ ୩ ରୁ ୪ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
ହୃଦୟ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ
ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବା ହୃଦୟ ସହିତ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍ ସହିତ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହି ହରମୋନ୍ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଢାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେବା କରେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଯାଏ ।
ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ?
- ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା
- ରକ୍ତ ନଳୀ କଠିନ ହେବା
- କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ବିପି
- ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା
କାହିଁକି ଅକାଳ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ?
ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣରୁ ଏପରି ହୁଏ । ଯେପରିକି..
- ଜେନେଟିକ୍ସ
- ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ
- ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
- ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନଶୈଳୀ
ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଡାକ୍ତରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମୟକ୍ରମେ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ।