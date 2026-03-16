ଲିଭର ଖରାପ୍ ହେଲେ ପାଦରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷଣ, ବିଳମ୍ବିତ ନ କରି ଏବେ କରନ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ, ନିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
Liver Damage Symptoms: ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତାରେ, ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ, ଲୋକମାନେ ଥକ୍କାପଣ, ଫୁଲା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭାବି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ସଙ୍କେତ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଆରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ବିଶେଷକରି, ଯେତେବେଳେ ଯକୃତ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯକୃତ କ୍ଷତିର କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରାୟତଃ ପାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବି ଅନଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି।
ଲିଭର କାହିଁକି ଶରୀର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଲିଭର ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ଅଙ୍ଗ । ଯାହା ପଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମେଟାବଲିଜମ୍ ଓ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ପରିଶୋଧନ କରିବା, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଲିଭର ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ।
ପାଦରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏହି ସଙ୍କେତ
ପାଦ ଓ ଗୋଇଠିରେ ଦରଜ: ଲିଭର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଶରୀରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବିଶେଷକରି ଲିଭର୍ ସିରୋସିସରେ ରକ୍ତରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କମିଯାଏ। ଏହାର ପରିଣାମରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଦରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ଗୋଡ ଓ ଗୋଇଠି ଫୁଲିବା ଦେଖାଯାଏ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଫୁଲିବା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଫୁଲା ରହିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଚର୍ମ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ହେବା: ଲିଭର ଖରାପ ହେଲେ ଶରୀରରେ Bilirubin ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଚର୍ମ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆଖି କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ପାଦର ଚର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ପାଦ ତଳ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା: କେତେକ ସମୟରେ ପାଦ ତଳ କୁଣ୍ଡେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବିଶେଷକରି ରାତି ସମୟରେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲିଭର ସମସ୍ୟାର ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ପାଦ ଫୁଲିବା, ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟାଭାସ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର।