Cancer Signs: ସାବଧାନ! ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ରାତିରେ ଦେଖିଦିଏ ଏହି ଲକ୍ଷଣ…ଏବେଠୁ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ

ରାତିରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଣଦେଖା । ଏହା ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସରର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ହୋଇପାରେ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍କଟ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ମହାମାରୀ ପରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗ ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରକ୍ତ କର୍କଟ। ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ । ତେଣୁ, ପ୍ରତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ସଚେତନତା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହି ମାସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲ୍ୟୁକେମିଆ, ଲିମ୍ଫୋମା, ମାଏଲୋମା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାଧି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏଠାରେ, ସୋନିପତର ଆଣ୍ଡ୍ରୋମେଡା କର୍କଟ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ମେଡିକାଲ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରମଣ ନାରଙ୍ଗ, ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗର କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଝାଳ ଏବଂ ଜ୍ୱର

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ବିନା କାରଣରେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହଜକିନ୍ସ ଏବଂ ନନ୍-ହଜକିନ୍ସ ଲିମ୍ଫୋମା ଉଭୟର ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଲ୍ୟୁକେମିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ବିନା କାରଣରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଭୋକ ହ୍ରାସ

ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଏଟିଂ, ଚାପ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ବିନା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ କମିଯାଇଛି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲିମ୍ଫୋମାର ଲକ୍ଷଣ।

ବିନା କାରଣରେ ଥକା କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ

ବିନା କାରଣରେ ଥକା, ଫିକା ଚର୍ମ, କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ ବିନା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ହୋଇପାରେ। ଲ୍ୟୁକେମିଆ ହେବା ଦ୍ବାରା ସାଧାରଣତଃ ବ୍ଲଡ ଫର୍ମେଶନ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ରକ୍ତହୀନତା ବା ଏନିମିୟା ହୋଇୟାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଲଗାତାର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା

ମଲ୍ଟିପଲ୍ ମାଏଲୋମା ପ୍ରାୟତଃ ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫ୍ୟାକ୍ଚର କିମ୍ବା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଠିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶରୀରରେ ଲଗାତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବିନା କାରଣରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା

ସାଧାରଣତଃ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା । କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ର୍ୟାସେସରେ ଏହି ପ୍ରକାରର କୁଣ୍ଡାଇ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହଜକିନ୍ସ ଏବଂ ନନ-ହଜକିନ୍ସ ଲିମ୍ଫୋମାର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଲକ୍ଷଣ, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସହଜରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା, ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ, କିମ୍ବା ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ

ଲ୍ୟୁକେମିଆ ଯୋଗୁଁ କମ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ସହଜରେ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଏ କିମ୍ବା ବ୍ଲୋଡିଂ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପେଟିକିଆ (ଛୋଟ ଲାଲ ବିନ୍ଦୁ) ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଏହା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହଉଛି।

ବାରମ୍ବାର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସଂକ୍ରମଣ

ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ, ବିଶେଷକରି ଥକ୍କା ଏବଂ ଜ୍ୱର ସହିତ ସଂକ୍ରମଣ, ଲ୍ୟୁକେମିଆରେ କମ୍ କିମ୍ବା ଖରାପ ହ୍ବାଇଟ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।

