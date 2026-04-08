ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରି ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରୁ ବି କରିପାରିବେ ଆୟ
ଣିକି ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରି ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରୁ ବି କରିପାରିବେ ଆୟ
WhatsApp Feature: ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରେ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ଏପରି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯାହା କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ପରିସର ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରିପାରିବେ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ଏକ ନୂତନ ଫିଚର
ମେଟା-ମାଲିକାନାଧୀନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, କ୍ରିଏଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରି ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଫିଚର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ-ଅନୁକୂଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଦେୟଯୁକ୍ତ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍
ଏହି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସିବା ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବଦଳରେ, ସେମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହି ଫିଚରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଏକ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି । ଏକ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେତେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଚ୍ୟାନେଲର ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆକଳନ କରିବା ସହଜ ହେବ।
ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା
ଚ୍ୟାନେଲ ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଜର ସବସ୍କ୍ରାଇବସନ୍ ଫି ସ୍ଥିର କରିବାର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇବେ। ଏହି ସେଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲର ‘ସୂଚନା’ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଦେୟଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ
ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏକ ଫିଲ୍ଟର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ସବସ୍କ୍ରାଇବସନ୍ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏକ ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ ମାଗଣା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଛିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେୟଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆଡ-ଅନ୍ ରହିବ।
ଏକ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିପରି ତିଆରି କରିବେ
- ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
- ସ୍ପିଚ୍ ବବଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
- ପ୍ଲସ୍ (+) ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘Creat Channel’ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
- ‘Continue’ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏକ ଡେସକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ଏକ ଆଇକନ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ।
- ଏହାପରେ, ‘Create Channel’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତିଆରି ହେବା ପରେ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
- ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାମ, ଡେସକ୍ରିପସନ୍ କିମ୍ବା ଆଇକନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।