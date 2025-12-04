Atal Pension Yojana: ମାସକୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ ଲାଭ?
ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେବେ ମାସକୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କାଲି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଅବସର ଏବଂ ନିୟମିତ ଆୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (APY) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାମରେ 9 ମଇ, 2015 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ନିବେଶ ସହିତ, ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ।
10,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ କିପରି ପାଇବେ?
ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଲାଭକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୃଥକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ସ୍ଲାବ୍ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିବାର 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା (5,000 + 5,000) ପେନସନ ପାଇବେ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏହି ରାଶି ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ହୋଇପାରେ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
- ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ।
- ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସେଭିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟୁନଥିବା ଦରକାର।
କେତେ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ?
ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ ବୟସରେ ଯୋଗଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ସେତେ କମ୍ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ 210 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 40 ବର୍ଷ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,454 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ (ଅଫଲାଇନ୍) କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ (ଅନଲାଇନ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଅଛି:
ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ: ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ: ମେନୁରେ ‘ନିବେଶ'(Investment) କିମ୍ବା ‘ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା’ (Social Security Schemes) ବିକଳ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ମନୋନିତ ନାମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ।
ପେନସନ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ: ୧୦୦୦, ୨୦୦୦, ୩୦୦୦, ୪୦୦୦ କିମ୍ବା ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ପେନସନ୍ ସ୍ଲାବ୍ ବାଛନ୍ତୁ।
ଅଟୋ-ଡେବିଟ୍: ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (ମାସିକ/ତ୍ରୈମାସିକ/ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ) ବାଛିବାକୁ କହିବ। ଏହାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ: ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ PRAN (ସ୍ଥାୟୀ ଅବସର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର) ପାଇବେ।
ଲାଭଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ୍ ପେନସନ୍: ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପେନସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି
ନାମାଙ୍କିତ ସୁରକ୍ଷା: ଯଦି ପେନସନ୍ ଧାରକ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ପେନସନ୍ ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କର୍ପସ୍ ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି (ପିଲା)ଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।