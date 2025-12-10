ଏହି ମୁସ୍ଲିମ ଦେଶରେ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ଭାରତରେ ହୋଇଯିବେ କୋଟିପତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶର ନାଁ କ’ଣ
ଏହି ମୁସ୍ଲିମ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି ତାଲିକାରେ କୁୱେତ, ବାହାରିନ, ଡଲାର, ପାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁରୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାତ୍ର ୧୧.୨ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଜୋର୍ଡାନର ମୁସ୍ଲିମ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। Vice.com ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଜୋର୍ଡାନ ଦିନାର (JOD) ର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୬.୮ ଟଙ୍କା।
ଜୋର୍ଡାନରେ, ୧ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ୦.୦୦୭୮୮ ଜୋର୍ଡାନ ଦିନାର ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜୋର୍ଡାନରେ ମାତ୍ର ୮୦୦ ଜୋର୍ଡାନ ଦିନାର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ୧୧,୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ।
ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୋର୍ଡାନ ଦିନାର ଏକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ତାଲିକାରେ କେବଳ କୁୱେତୀ ଦିନାର, ବାହାରିନ ଦିନାର ଏବଂ ଓମାନି ରିଆଲ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା JOD କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି।
ଜୋର୍ଡାନ ଦିନାର ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି:
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତୈଳ-ଧନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଜୋର୍ଡାନ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବଡ଼ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହାର ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି।
ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ। ଜୋର୍ଡାନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହିତ ଏକ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ବଜାୟ ରଖେ, ଯାହା ହଠାତ୍ ବଜାର ହ୍ରାସକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥିରତା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହ୍ରାସ କରେ।
ଏହା ସହିତ, ଜୋର୍ଡାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ବଜାୟ ରଖେ। ମୁଦ୍ରା ଯୋଗାଣ ସୀମିତ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ JOD କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଯଦିଓ ଜୋର୍ଡାନର ଅର୍ଥନୀତି ଛୋଟ, ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ଏକ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ।
ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ:
ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଜୋର୍ଡାନ ଦିନାର ତୁଳନାରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ କାରଣ ଏହା ଏକ ମୁକ୍ତ ଭାସମାନ ମୁଦ୍ରା। ଏହାର ହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ସମେତ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ।
ଜୋର୍ଡାନ ଦିନାରକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ:
ଜୋର୍ଡାନର ପୁରା ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୋର୍ଡାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହା ନୋଟ ଜାରି କରିବା, ମୁଦ୍ରା ଯୋଗାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ଏହି ସଂସ୍ଥା ଜୋର୍ଡାନର ମୁଦ୍ରାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ଏହାର ଗଠନ ପରଠାରୁ, ଜୋର୍ଡାନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଜୋର୍ଡାନ ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା:
ଜୋର୍ଡାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରିତ ଏବଂ ଜାରି କରାଯାଏ। ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ JODକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ରଖେ।