Earth Science: ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ 24 ନୁହେଁ, ହେବ 25 ଘଣ୍ଟିଆ! କମିଯିବ ପୃଥିବୀର ଗତି, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ 24 ନୁହେଁ, ହେବ 25 ଘଣ୍ଟିଆ । ପୃଥିବୀର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱର ବିନାଶର କାରଣ ନୁହେଁତ। ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ବଢାଇଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପୃଥିବୀର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ୨୫ ଘଣ୍ଟା ହେବ। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଗବେଷଣା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପୃଥିବୀର ଗତି ବଦଳୁଛି
କିଛି ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଗତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଲମ୍ବ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ୨୫ ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ କି ପୃଥିବୀ?
ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢାଇଦେଇଛି। ଯଦ୍ବାରା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଦବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି କି “ପୃଥିବୀର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱର ବିନାଶର କାରଣ ନୁହେଁତ”।
ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ’ଣ?
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ୨୫ ଘଣ୍ଟା ହେବ । କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆର-ଭଟା ଆସିବା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯଦିଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେଠୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ।
ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ
ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ବାକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଜୁଆର ପୃଥିବୀର ଗତିକୁ ଧୀର କରିଦିଏ।
ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ
କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦୂରତା ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଉଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ 540 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଗତି ମନ୍ଥର ହେବାର ଏକ କାରଣ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ 25 ଘଣ୍ଟା ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ?
ଗୋଟିଏ ପଟେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଘଟିବାକୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।