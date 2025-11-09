ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଥରିଲା ଭାରତରେ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୫.୪ ରିପୋର୍ଟ; ଜାଣନ୍ତି କି କେତେ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ କରିଦେବ ଧ୍ବଂସ ..
ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୫.୪ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୫.୪ ଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୯୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ୧୨:୦୬ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ହୁଏ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସାତଟି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଘୂରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, କେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧକ୍କା ଖାଏ କିମ୍ବା ଘର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରଭାବରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚିପି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି।
ଭାରତରେ ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ମୋଟ ଭୂମିର ପ୍ରାୟ ୫୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୂମିକମ୍ପପ୍ରବଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାରତର ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି: ଜୋନ୍ ୨, ଜୋନ୍ ୩, ଜୋନ୍ ୪ ଏବଂ ଜୋନ୍ ୫। ଜୋନ୍ ୫ ରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜୋନ୍ ୨ କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୋନ୍ ୪ ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ୭ ରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତର କିଛି ଅନ୍ୟ ଫଲ୍ଟ ରେଖା (ଯେପରିକି କଚ୍ଛ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ) ଭୂମିକମ୍ପର ଉଚ୍ଚ ବିପଦରେ ଅଛି, କାରଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଏ।
ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା: ୪ ରୁ ୪.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ, ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡ଼ିପାରେ। ୫ ରୁ ୫.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ, ଏପରିକି ଭାରୀ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। ୬ ରୁ ୬.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ, କୋଠାର ମୂଳ ଫାଟିପାରେ। ୭ ରୁ ୭.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ, କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ। ୮ ରୁ ୮.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପରେ, ସୁନାମିର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟେ। ୯ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପରେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ଧ୍ୱଂସ ଘଟେ।