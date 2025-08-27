ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଭୂକମ୍ପର ଜୋରଦାର ଝଟକା, ଭୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଲୋକେ

ଭୂମିକମ୍ପର ତ୍ରୀବ୍ରତା ୫.୬ ଥିବା ରେକର୍ଡ

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା। ଭୂମିକମ୍ପର ତ୍ରୀବ୍ରତା ୫.୬ ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଂଧ୍ୟା ୬.୫୭ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 36.32° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 71.33° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଥିଲା, ଯାହାର ଗଭୀରତା 138 କିଲୋମିଟର ଥିଲା।

