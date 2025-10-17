ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ; ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମିର ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୁତ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ମିଳିନିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର..
ପୁଣି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଥରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମିର । ହଠାତ୍ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକାରେ ଛାନିଆ ଜନସାଧାରଣ ।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ ଟା ବାଜି ୪୫ ମିନିଟରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତାଜିକିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଏହାର ଏପିକସେଁଟର ବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରହିଥିଲା ।
ତେବେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୫.୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମିରୀର ସୀମାର କିଛି ଅଁଚଳରେ ଏହାର ଝଟକା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏବାବଦରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ତେବେ ଗତ ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ବିଷୟରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।ଏପରିକି ଅନେକ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ । ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିଅ ସେସମିକ ଜୋନ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଯେଉଁଠାରେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓ ଇଉରେସିଆନ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଧକା ହେବାରୁ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।