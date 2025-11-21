ଲୋକଙ୍କୁ ଛାନିଆ କଲା ଭୂମିକମ୍ପ; ହଠାତ୍ ଥରିଲା ମାଟି, ଘରୁ ବାହାରିବା ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ ଲୋକେ…
ଏକାଧିକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାଂଲାଦେଶରେ ଭୁଶୁଡିଲା ଏକାଧିକ କୋଠା। ପୋତି ହୋଇ ଗଲା ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। କାହିଁକି ଭୁଶୁଡିଲା କୋଠା ବୋଲି ସେପଟେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଲେ ଭୂକମ୍ପବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର। ଆଗକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଭୁଶୁଡିବ ଏକାଧିକ କୋଠା। ଆଗୁଆ କହିଲେ ଏପରି କଥା। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର…
ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟା ବାଜି ୩୮ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫.୭ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି।
ଅତି କମରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଏହାସହ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ:
ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଢାକାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ନରସିଙ୍ଗଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହା ମାତ୍ର ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି,ଏଣୁ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା।
ଢାକାର ପୁରୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଆରମାନିଟୋଲାରେ, ଏକ ପୁରୁଣା ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠାର ରେଲିଂ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ଆଠ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମାଂସ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ; ତାଙ୍କ ମାଆ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାଲିଛି।
ଭୂମିକମ୍ପ ଆତଙ୍କ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି:
ଭୂମିକମ୍ପ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପୁରୁଣା ଢାକାର ସୂତ୍ରପୁରରେ, ଏକ ଆଠ ମହଲା କୋଠା ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠା ଉପରେ ଖସି ପଡିଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ବର୍ମା ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜୋନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟିଥିଲା।
BUET ଭୂକମ୍ପବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ମେହେଦୀ ଅହମ୍ମଦ ଅନସାରୀ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ କୋଠା ଭୂମିକମ୍ପ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ନୁହେଁ।
6 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜିର ଭୂମିକମ୍ପ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ।