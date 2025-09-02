୧୪୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ?
କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୫.୨ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଏହା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ।
କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ
ମଙ୍ଗଳବାର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି? ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି।
ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହିନ୍ଦୁକୁଶ କୁହାଯାଏ?
ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିସ୍ତାରିତ। ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଯାହା ଦେଶକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ।
ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେଲା
ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେଉଁଠାରେ ୬.୦ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ବତ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରେ ରାତି ୧୧:୪୭ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାଙ୍ଗରହାର ଏବଂ କୁନାର ପ୍ରଦେଶରେ ୬.୦ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଜଲାଲାବାଦରୁ ୨୭ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ୮-୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।