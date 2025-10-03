ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୟଙ୍କର ଭୁକମ୍ପ ଝଟକା; ଥରିଲା ଏହି ଜାଗା, ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଲା ପ୍ରଶାସନ 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପଶ୍ଚିମ ପାପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫.୫ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର ଜିଓସାଇନ୍ସ (GFZ) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପଶ୍ଚିମ ପାପୁଆ ଥିଲା।
ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ସୁନାମି ଚେତାବନୀର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା ଦଶ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଏପରି ଭୂମିକମ୍ପ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି: ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳକୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଣା କୋଠା ଏବଂ ନିର୍ମାଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ପପୁଆ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପଶ୍ଚିମ ପପୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ‘ଅଗ୍ନି ବଳୟ’ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଭବ କରେ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଅନେକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରେ। ୨୦୧୮ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ସୁନାମି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା।