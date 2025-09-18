CHARIDHAM

ଦୋହଲିଲା ଘରଦ୍ୱାରା, ପିଲା, ଛୁଆ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଲୋକ, ଭୂକମ୍ପ ଭୟରେ ଘର ବାହାରେ କଟିଲା ରାତି ତମାମ

ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.0 ରେକର୍ଡ

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପୟାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ଥରିଲା ନେପାଳ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଲୋକ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.0 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 28.27° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 82.72° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ଗଭୀରତା 10 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହାର ତୀବ୍ରତା କମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ରେ 5.0 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ
ପୂର୍ବରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ରେ ନେପାଳରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 52 ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 5.0 ଥିଲା। ଏହାର ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନେପାଳରେ ଅନେକ ଛୋଟରୁ ମଧ୍ୟମ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ୨୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୫ରେ, ନେପାଳରେ ୭.୮ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୯,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୨,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ
ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୫.୮ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପରେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତିନୋଟି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଆସାମରେ ଦୁଇଜଣ ଝିଅ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ, ୫.୮ ତୀବ୍ରତା ସହିତ, ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୪୧ ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ, ୩.୧ ତୀବ୍ରତା ସହିତ, ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୫୮ ରେ, ତୃତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ୫:୨୧ ରେ, ୨.୯ ରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭୂମିକମ୍ପ ସକାଳ ୬ଟା ୧୧ ରେ, ୨.୭ ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆସାମର ସୋନିତପୁରରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାକି ତିନୋଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଉଦଲଗୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା।

