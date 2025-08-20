ଭୂମିକମ୍ପରେ ପୁଣି ଦୋହଲିଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ କେତେ ମପାଗଲା ତୀବ୍ରତା

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣିଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ଚମ୍ବାରେ ଦୁଇଟି ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଭୋର 3ଟା 27ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଭୋର 4ଟା 39ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଝଟକାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3 ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ ମାପ କରାଯାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିଲା ଭୂମିକମ୍ପ: ଗତକାଲି ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭୂଇଁ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3.9 ମାପ କରାଯାଇଥିଲା।

ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଭୂମିକମ୍ପର ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30 ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3 ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।

ଆଜି ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଭୂମିକମ୍ପ: ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) କହିଛି ଯେ, ବୁଧବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ 3.7 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ 170 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିଲା।

ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.7 ଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, 5.2 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଇସଲାମାବାଦ, ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା।

