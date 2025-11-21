ହଠାତ ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ ଘଟିଲା ଏମିତି, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ମ୍ୟାଚ! ଭୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡିଲେ ଖେଳାଳି

ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ! ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଅଧାରୁ ଦୌଡିଲେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ବାଂଲାଦେଶ: ଢାକାରେ ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ୫.୭ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

କ୍ରିକେଟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, କେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ, ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ।

ତଥାପି, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ୫.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତଥାପି, କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଖୋଲା ଥିବାରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ କମ୍ ଅଛି। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାଂଲାଦେଶର ନରସିଙ୍ଗଡି ନିକଟରେ ଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସକାଳ ୧୦:୦୮ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।

୫୫ତମ ଓଭର ପରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ୫ ୱିକେଟରେ ୧୬୫ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୀମାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଓ୍ଵିକେଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏହାର X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, “ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।” ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରାୟ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଭୂମିର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା।

ସେହିପରି, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ସମାନ କାରଣ ପାଇଁ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା।

ସୂଚନାମୁତାବକ ବାଂଲାଦେଶ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୭୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଚାଲିଛି।

