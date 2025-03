ଭୂମିକମ୍ପରେ କମ୍ପିଲା ଭୂଇଁ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ମପାଗଲା ୬.୫ ତୀବ୍ରତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୫ ମପାଯାଇଛି । ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱୀପ ନୂୟଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ତଟରେ ହୋଇଛି ।

National Center for Seismology ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏତେ ପରିମାଣର ତୀବ୍ରତା ସୂଚୀତ କରୁଛି ଯେ, ଏଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ।ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ।

EQ of M: 6.5, On: 25/03/2025 07:13:11 IST, Lat: 46.78 S, Long: 166.28 E, Depth: 10 Km, Location: Off W. Coast of South Island New Zealand.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES pic.twitter.com/5AfDdlt3yd

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) March 25, 2025