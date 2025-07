ରୁଷରେ ଭୂକମ୍ପର ତାଣ୍ଡବ; ଥରିଲା ରୁଷ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ…ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ରୁଷ: ରୁଷିଆର କାମଚଟକା ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଘଟିଥିବା ୮.୮ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପର ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ କାରଗୁଡ଼ିକ ଦୋଳି ପରି ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କାରଗୁଡ଼ିକ ଜୋରେ ହଲିଥିଲା। ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ।

Video shows just how STRONG underground TREMORS got

ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

The earthquake’s menacing POWER in full display pic.twitter.com/Kk8atX4o6C

ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ରୁଷିଆର କାମଚଟକା ଉପଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।

People in SHOCK at the airport after the earthquake

Alarms blaring, roof SCREECHING, announcements echoing, and panic in the air pic.twitter.com/T5VMAbYeFp

— RT (@RT_com) July 30, 2025