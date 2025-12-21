ଜୋରଦାର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଦେଶ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଘରୁ ଦୌଡିଲେ ଲୋକେ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କେବଳ ୮ କିମି ଗଭୀର
ଜୋରଦାର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଦେଶ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଘରୁ ଦୌଡିଲେ ଲୋକେ
Earthquake: ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଖୁଜଦାର ଜିଲ୍ଲାରେ ୩.୩ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ମନିଟରିଂ ସେଣ୍ଟର (NSMC) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର ଗଭୀରତା ୮ କିଲୋମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଖୁଜଦାରରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁତର କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଡିସେମ୍ବରର ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିକମ୍ପ: ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ, ଖୁଜଦାର ଏବଂ ସିବି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଖୁଜଦାରରେ ୩.୩ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଗଭୀରତା ୧୫ କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସହରରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା। ସିବିରେ ୪.୦ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଗଭୀରତା ୧୦ କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସିବିରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା।
ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିକମ୍ପ: ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ସିବିରେ ୩.୧ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। NSMC ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସିବିର ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
ନଭେମ୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (PMD) ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଜିଆରତ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫.୦ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କ୍ୱେଟାର ୬୭ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଥିଲା।