ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା; ଅଗଷ୍ଟରେ ୭ଥର ଦୋହଲିଲା ଭୂଇଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ତୀବ୍ରତା

ପୁଣିଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରକୋପ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୋମବାର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଆସାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ନାଗାଓଁରେ ଘଟିଛି।

ସୋମବାର ଦିନ ଆସାମର ନାଗାଓଁରେ ଘଟିଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4.3 ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଦିନ 12:09 ରେ ନାଗାଓଁରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବରଗଡ଼ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ମାରିବା…

Post Office scheme; ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର…

ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିଠାରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ନାଗାଓଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହେବାର କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ଖବର ନାହିଁ।

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 7ମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ:
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସାମରେ 7 ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 2.8 ରୁ 4.3 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।

ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ମାସରେ ନାଗାଓଁରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟଣା ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, 7 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଗାଓଁରେ 3.8 ଏବଂ 2.8 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ବରଗଡ଼ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ମାରିବା…

Post Office scheme; ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର…

CBSEର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ବଦଳିଯିବ ଖାତା…

ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, ବାଦଲ ଫଟା…

1 of 28,305