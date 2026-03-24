ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା ପୃଥିବୀ, ୭.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ, ଭୟରେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଲୋକେ…
ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଆସିପାରେ ସୁନାମୀ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଲୋକେ। ସୁନାମୀ ଆସିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪) ଦିନ ଓସେନିଆ ମହାଦେଶର ଟୋଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନେଇଫୁରେ ୭.୬ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।
ହେଲେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ୨୩୫ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟୋଙ୍ଗା ହେଉଛି ୧୭୧ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, ଟୋଙ୍ଗାର ନେଇଆଫୁରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୩ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା।
USGS ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ୯:୩୭ ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର (PTWC) କହିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଗଭୀରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା; ତେଣୁ, କୌଣସି ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।