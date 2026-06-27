ଥରିଲା ରାଜଧାନୀ; ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଲୋକେ

ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ୪ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏନସିଆର ସମେତ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୧୯୧ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିଲା।

ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତା ବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ୪ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ୬.୨ ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାଲାଫଗାନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ୩୬.୪୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୭୦.୬ ଏନ୍‌ଜେଡ୍ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୨୧୫ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରତାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଝଟକା ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ, ଚୀନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଦିନକ ତଳେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପ୍ରବଳ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଠା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଜୀବନ; ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାରେ…

1 of 17,396