ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୫.୪
Earthquake: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା ରାଜ୍ୟ । ଭୂକମ୍ପ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଲୋକେ । ସେଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୫.୪ ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କମ୍ପନର ଭୟାବହତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ, ମାଟି ଥରିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧.୨୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ଦେଶର କୋଲକାତା ଆଦି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ତିବ୍ରତା ୫.୪ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହିକ୍ରମରେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କଟକରେ କେତେ ତିବ୍ରତାରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍କା ଅନୁଭୁତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପୂର୍ବ ନେପାଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୭ ଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନେପାଳର ସାନଖୁବାସଭା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଖପାଖର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ୩:୧୮ ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗଭୀର ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୂକମ୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ସାନଖୁବାସଭା-ତାପଲେଜଙ୍ଗ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଟୋପକେ ଗୋଲା ଥିଲା ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ।
ସଂଖୁବାସଭା ବ୍ୟତୀତ, ନେପାଳର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଭୋଜପୁର, ପଞ୍ଚଥରା, ତେହରାଥୁମ ଏବଂ ତାପଲେଜଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।