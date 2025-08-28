ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା, ଦୋହଲିଲା ବିଶାଳ ବିଶାଳ କୋଠା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା ତୀବ୍ରତା
ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲୋକେ।
ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶ: ଭାରତରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ କାମେଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୩.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୨୭.୭୭° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୯୩.୧୨° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଥିଲା। ଯାହାର ଗଭୀରତା ଭୂମିଠାରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି: ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୫.୬ ଥିଲା।
ଯାହାର ଝଟକା ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୫୭ ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୩୬.୩୨° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୭୧.୩୩° ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଥିଲା। ଯାହାର ଗଭୀରତା ୧୩୮ କିଲୋମିଟର ଥିଲା।
ନେପାଳରେ ୪.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ: ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୂର୍ବ ନେପାଳରେ ୪.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
ସଂଖୁବାସଭା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଖପାଖର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ରାତି ୧୧:୧୫ ରେ ହୋଇଥିଲା।
ସଂଖୁବାସଭା ଜିଲ୍ଲାର ମାଘାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୪ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘର ଥରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।