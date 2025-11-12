Health Tips: କିଛି ନ ଖାଇ ବି ବେଲୁନ ପରି ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି କି ? ମାତ୍ର 1 ଚାମଚ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଚୁଟକିରେ ଦୂର କରିବ ଗ୍ୟାସ ଏସିଡିଟି

କିଛି ନ ଖାଇ ବି ବେଲୁନ ପରି ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି କି ? ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ...

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଖାଇବା ପରେ ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲୋଟିଂ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ।ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ବେଲୁନ ପରି ଫୁଲିଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ। ଏହା ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଗ୍ୟାସ ଔଷଧ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହା ସାମୟିକ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଦେଖାଦିଏ।

କେତେକ ସମୟରେ, ପେଟ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ବାନ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ କିଛି ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ଦେଶୀ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପଚାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ।

ପେଟ ଫୁଲିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦେଶୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ

ଏହି ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, 20 ଗ୍ରାମ ମେଥି ଦାନା, 20 ଗ୍ରାମ ଜୁଆଣି, 20 ଗ୍ରାମ ଗୋଟା ଜିରା ଏବଂ 20 ଗ୍ରାମ ପାନମହୁରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜିରା, ଜୁଆଣି ଏବଂ ମେଥିକୁ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପରଦିନ, ଏହି ଦାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଶୁଖିଗଲେ, ଏକ ପ୍ୟାନରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ, ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକ ମିକ୍ସରରେ ପକାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଉଡର କରନ୍ତୁ। 20 ଗ୍ରାମ କଳା ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଜାରରେ ରଖନ୍ତୁ।

ପାଉଡର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ

ଏବେ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପରେ 1 ଚାମଚ ଏହି ପାଉଡରକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ପରେ ମଧ୍ୟ 1 ଚାମଚ ଏହି ପାଉଡରକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏହି ପାଉଡର ସମଗ୍ର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଲାଭ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଫା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ଭଲ ହେବ। ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଏହି ପାଉଡରକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ଔଷଧ ପରି, ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।

