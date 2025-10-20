ଆପଣ ବି ଏମିତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି କି Earwax? ଏହି ଉପାୟ ଚୁଟକିରେ ସଫା ହେଇଯିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇଥିବା ହଳଦିଆ ମଇଳା

Tips To Clean Ear Wax:ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଇୟରୱାକ୍ସ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କଟନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଆଜିକାଲି ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ନାକ, କାନ ଏବଂ ଗଳା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଗଳା ଏବଂ କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଏବଂ କାନରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ଏହାର ଏକ କାରଣ ଫୁଲା କିମ୍ବା କାନରେ ଜମା ହେଇଥିବା ଅଧିକ ମଇଳା ହୋଇପାରେ।

ୱାକ୍ସ କାନ ନାଳର ବାହାର ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଏହି ୱାକ୍ସ କାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାନ ୱାକ୍ସ ଜମା ହେବା ସହିତ ନିଜେ ଝଡ଼ିଯାଏ। ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ ଫୁଲା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଷ୍କତା କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ବଧିରତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରେ କାନ ୱାକ୍ସ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ କଣ ସେହି ସହଜ ଉପାୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ …

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ…

Youtube Shorts ନା Instagram Reels,…

କାନ ୱାକ୍ସ ସଫା କରିବାର ଘରୋଇ ଉପଚାର:ଡାକ୍ତରମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଉ କିମ୍ବା ଇୟରବଡ୍। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

କାନ ଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା: ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କାନ ଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏହି ଡ୍ରପ୍ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଖିଲା ୱାକ୍ସ ଫୁଲିଯିବ ଏବଂ ନରମ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଅଲିଭ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର: ଆପଣ କାନ ମଇଳା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲିଭ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ୨-୩ ବୁନ୍ଦା ଅଲିଭ୍ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଖିଲା କାନ ମଇଳାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ।

ଏହି ଉପାୟରେ କେବେବି କାନଗଇ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାନଗଇବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେଶ ପିନ୍, କପା ବଡ୍ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେତେକ କାନଗଇ କ୍ଲିନର ଦ୍ୱାରା କାନ ସଫା କରନ୍ତି, ଯାହା କାନଗଇ କାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। କାନନଳୀ ରେ ୱାକ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗମ୍ଭୀର କାନ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ କିଛି କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଔଷଧ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ କାନ ସଫା କରିବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ…

Youtube Shorts ନା Instagram Reels,…

ନା ଔଷଧ, ନା ଡାକ୍ତର: କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନକୁ ଚୁଟକିରେ…

ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି; ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ…

1 of 28,357