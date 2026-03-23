ପୋଡ଼ା ଦାଗ ହଟାଇବାର ସୁପର ଟ୍ରିକ୍ ! ୫ ମିନିଟରେ ନୂଆ ଭଳି ଚମକିବ ଆପଣଙ୍କ କଡ଼େଇ…

ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ପ୍ୟାନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ

By Jyotirmayee Das

Kitchen Tips: ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କଡେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କଡେଇରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୁକରରେ ରାନ୍ଧିବା ଅପେକ୍ଷା କଡେଇରେ ରନ୍ଧା ହେବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ, ଶୀଘ୍ରତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଯୋଗୁଁ, କଡେଇରେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଏ।

ପୋଡ଼ା କଡେଇ ସଫା କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘଷିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ । କିଛି ସରଳ ଏବଂ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଘରର ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆପଣ ମାତ୍ର ୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଡେଇକୁ ପୁଣି ଚମକଦାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପୋଡ଼ା କଡେଇକୁ କିପରି ସଫା କରିବେ…

କଡେଇକୁ କିପରି ସଫା କରିବେ?

ଲୁଣ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁର ମିଶ୍ରଣ: କଡେଇକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଘରେ ସହଜରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କଡେଇରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ପୋଡ଼ା ଦାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନକୁ ଚୋପା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷନ୍ତୁ।

ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡା ଏବଂ ପାଣି: ପ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ରୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡା ମିଶାଇ ପାଣି ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ। ଚୁଲି ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିକୁ ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ପୋଡ଼ା ଦାଗକୁ ସହଜରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହାଲୁକା ସ୍କ୍ରବର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଭିନେଗାର ବ୍ୟବହାର: ଆପଣ ଭିନେଗାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ପୋଡ଼ା ପ୍ୟାନକୁ ସହଜରେ ସଫା କରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ୟାନରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭିନେଗାର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ପ୍ୟାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷନ୍ତୁ।

ଡିଶୱାସ୍ ଏବଂ ଗରମ ପାଣି: ଯଦି ଦାଗ ବହୁତ ଗଭୀର ନୁହେଁ, ତେବେ ପ୍ୟାନରେ ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ଡିଶୱାସ୍ ତରଳ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସଫା କରିବା ବହୁତ ସହଜ କରିବ। ଯଦି ପ୍ୟାନ ଅଧିକ ମଇଳା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡିଶୱାସ୍ ତରଳ ମିଶାନ୍ତୁ।

ଆଳୁ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା: ଏକ ଆଳୁକୁ ଅଧା କରି କାଟି ସେଥିରେ ବେକିଂ ସୋଡା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ୟାନ ଉପରେ ଘଷନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍କ୍ରବର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଜିଦ୍ଖୋର ଦାଗ ଦୂର କରେ। ଆଳୁ ପ୍ୟାନରୁ କଳାପଣ ଦୂର କରେ।

