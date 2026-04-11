ଘର ଭିତରୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ସଫା କରି କରି ହୋଇଗଲେଣି କି ହାଲିଆ, ଏବେ ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର
ଘର ଭିତରୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ସଫା କରି କରି ହୋଇଗଲେଣି କି ହାଲିଆ
Remove spider webs naturally: ଘର ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ବଜାରର କେମିକାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନହାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ।
ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର:
ଭିନେଗାର ସ୍ପ୍ରେ: ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଧଳା ଭିନେଗାର ଏବଂ ପାଣିର ସମାନ ଅଂଶ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଝରକା, ଦ୍ୱାର ଏବଂ କୋଣରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଲୁଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଭିନେଗାରରେ ଆସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ପୋଦିନା ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ: ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ୧୦-୧୫ ବୁନ୍ଦା ପୋଦିନା ତେଲ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ବେସବୋର୍ଡ, ଝରକା ସିଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପାଖରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ପୋଦିନାର ତୀବ୍ର ବାସ୍ନା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ।
ଖଟା ଫଳର ଚୋପା: ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ ଖଟା ଫଳର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଅପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଝରକା ସିଲ୍, ଦ୍ୱାର ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଆଲମାରି ଭିତରେ ଲେମ୍ବୁ କିମ୍ବା କମଳା ଚୋପା ଘଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ପାଣି ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେଠାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
DIY ହର୍ବାଲ୍ ସ୍ପାଇଡର୍-ରିପେଲେଣ୍ଟ୍ ପାଉଚ୍: ଛୋଟ କପଡା ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ପାଉଚରେ ଶୁଖିଲା ଲାଭେଣ୍ଡର୍, ୟୁକାଲିପ୍ଟାସ୍, କିମ୍ବା ଡାଲଚିନି କାଠି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲମାରିରେ, ଝରକା ନିକଟରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବୁଢିଆଣୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ସତେଜ ସୁଗନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି।
ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବେ କିପରି
- ଝରକା, ଦ୍ୱାର ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଯେକୌଣସି ଫାଟ କିମ୍ବା ଗାତ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୱେଦର ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଝରକାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କ୍ରିନ ଲଗାନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶୁଷ୍କ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନେ ଓଦା ପରିବେଶରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ।
- ଓଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିହ୍ୟୁମିଡିଫାୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ମରାମତି କରନ୍ତୁ।
- ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲକୁ ହଟାନ୍ତୁ।
- ଛାତ ଏବଂ କୋଣରୁ ଜାଲ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ହାତବାନ୍ଧି ଡଷ୍ଟର, ଝାଡୁ କିମ୍ବା ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପଛରେ, ସେଲ୍ଫ ତଳେ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।