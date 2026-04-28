ବାଇକ୍ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ପଶିଗଲେ କ’ଣ କରିବେ? ତୁରନ୍ତ ନକାଢ଼ିଲେ ଇଞ୍ଜିନ ହେବ ବର୍ବାଦ; ଜାଣନ୍ତୁ କାଢ଼ିବାର ସହଜ ଉପାୟ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଧୋଇବା ସମୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପାଣି ପରସ୍ପର ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ଅଟକିଯିବା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର କିଛି ସହଜ ଉପାୟ କହିବୁ।
ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ପଶିଗଲେ: ପେଟ୍ରୋଲରେ ପାଣି ମିଶିଗଲେ, ବାଇକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବାଇକ୍କୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚଲାଯାଏ, ତେବେ ପାଣି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ପାଣି ବାହାର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ: ପ୍ରଥମେ, ବାଇକ୍ର ଟାଙ୍କିରୁ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ପାଇପ୍ କିମ୍ବା ନୋଜଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋତଲରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋତଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରେ ପାଣି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କି ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ଏହାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଆପଣ ବାଇକ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପାଣି ଉଭୟ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଟାଙ୍କି ସଫା ହୋଇଯିବ।
ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ବୋତଲକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପାଣି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ପୃଥକ ସ୍ତରକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।