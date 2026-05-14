ଆପଣ ଖାଉଥିବା ହଳଦୀ ଅସଲି ତ? ଘରେ ବସି ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ…
ହଳଦୀ ନକଲି ନା ଅସଲି କିପରି ଜାଣିବେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ, କାରଣ ହଳଦୀ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ମସଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଦ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମସୁର ଡାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ତଥାପି, ହଳଦୀ ଶୁଦ୍ଧ କି ନୁହେଁ କିଭଳି ଜାଣିବେ।
ବଢ଼ୁଥିବା ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ, ହଳଦୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ମିଶିଥାଏ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଘରେ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।
ହଳଦୀ ନକଲି ନା ଅସଲି କିପରି ଜାଣିବେ: ହଳଦୀ ଅସଲି କି ନକଲି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ପାଣି ପରୀକ୍ଷା। ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ହଳଦୀ ତଳେ ଜମିଯାଏ ଏବଂ ପାଣି ଫିକା ହଳଦିଆ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଣି ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ହଳଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ନକଲିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ପାପୁଲିରେ ଘଷି ଜାଣିପାରିବ: ପାମ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାପୁଲିରେ କେବଳ ଏକ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ୧୦ ରୁ ୨୦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘଷନ୍ତୁ। ଯଦି ହଳଦୀ ଅସଲି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାପୁଲିରେ ଏକ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ଦାଗ ଛାଡିଦେବ। ନକଲି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମିଶା ହଳଦୀ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଛାଡିଥାଏ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ।
ଭେଜାଲ ହଳଦୀର ଅସୁବିଧା: ହଳଦୀରେ ମେଟାନିଲ୍ ହଳଦିଆ ଭଳି ଅପମିଶ୍ରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଦ୍ରବଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ହଳଦୀରେ ମେଟାନିଲ୍ ହଳଦିଆ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତତା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ବଦହଜମୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବଜାରରୁ ହଳଦୀ କିଣିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ: ଚକ୍ ପାଉଡରରେ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ହଳଦୀକୁ ପାଣି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଯଦି ବୁଦବୁଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଚକ୍ ପାଉଡରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସହମତ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ମସଲାର ଶୁଦ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ହଳଦୀ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତଥାପି ନକଲି ହଳଦୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ବଜାରରୁ ହଳଦୀ କିଣିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଛିବା ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଘରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଭଲ।