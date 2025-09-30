Train Ticket: ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ ବୁକ୍ ହେଉ ନଥିଲେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ ଏବଂ କରନ୍ତୁ ଟିକଟ ବୁକିଂ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ ପାଇଁ କିପରି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା କରେ। ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପାଳନ କରାଯିବ।
ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ ପାଇଁ କିପରି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ
ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏସି କୋଚ୍ ପାଇଁ ବୁକିଂ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ବୁକିଂ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାରିଖର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ କେବଳ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ବୁକ୍ କରାଯିବ। ତତ୍କାଳ କୋଟା ସୀମିତ, ଏବଂ ସିଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ, IRCTC ପୋର୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବୁକିଂ ସମ୍ଭବ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ବିନା, ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍, ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ
ସାଧାରଣତଃ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଥ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସିଟ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରେଳବାଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ରୁଟରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡିକରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡିକରେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଟ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନିୟମିତ ଟ୍ରେନଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ।